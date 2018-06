Tunisie: La nécessaire «vraie révolution»

Le flou, encore du flou, rien que du flou. Une crise totale qui secoue le pays, sans solution à l'horizon et qui est en train d'aggraver nos difficultés économiques et de plonger poings et pieds liés dans le cercle vicieux de la récession, avec, pour démarche consacrée, la politique du pif avec le va-et-vient des dosages empiriques style «farine et eau, à gogo» (Zid el mé zid edquiq) pour pouvoir obtenir la pâte panifiable.

Résultat de ces crises chroniques, un pays qui vogue au gré des vents, où tout devient encore plus difficile, dans tous les domaines de la vie, l'économique en premier lieu avec, pour conséquences majeures, l'incapacité de conduire les réformes nécessaires et la triste réalité qui fait qu'il est devenu très difficile de produire comme de consommer.

Nous sommes, en effet, sortis de la République monarchique pour nous retrouver dans la République des roitelets, et parfois dans une réalité qui a inspiré Ibn Khaldoun lorsqu'il avait pondu son célèbre chef-d'œuvre de philosophie sociale «Al Mouqaddima »(Prolégomènes), c'est-à-dire en plein dans une société qui a régressé pour se retrouver sous le joug du tribalisme et où les dynasties se succèdent à vue d'œil.

Nous avons, en effet, perdu trop de temps et une formidable énergie depuis plus d'un demi-siècle à faire semblant de progresser, de se développer, alors que nous n'avons presque rien fait de durable, y compris pour certains acquis sociaux devenus, aujourd'hui, très fragiles.

En plein dans le mal-développement (pire que le sous-développement, car bourré de paradoxes et de contradictions et qui participe à l'ancrage de la dépendance), et avec un peuple d'individus transformés, en ce que nous avons appelés «anti-citoyens», rien ne peut se construire sur des bases solides permettant au convoi d'avancer.

Où sont dépensées les énergies et dans quelles œuvres ? Eh bien dans les querelles partisanes, le fait de patauger dans le flou, les futilités et drogues réelles et assimilées y compris celles véhiculées par certains médias cupides, non responsables et malintentionnés.

Le ver est, rappelons-le, dans le fruit et depuis longtemps et, il est donc temps d'adopter une démarche curative radicale, mieux, chirurgicale (voir notre chronique précédente : «Que de paradoxes et de contradictions !» où nous avions appelé, en conclusion, à la nécessité d'adopter des remèdes de cheval)

D'où la nécessité d'une «vraie révolution», celle où le peuple sera partout, y compris dans la rue, non pour crier et déterrer les pavés, mais pour travailler dur, entièrement et réellement mobilisé afin d'éradiquer la pauvreté, la saleté, le chômage, l'oisiveté devenue une seconde nature, l'ignorance effective et masquée ou complexe, le mensonge, les rumeurs et tous les autres fléaux qui rongent notre société. C'est en agissant que l'on change les mentalités et non le contraire.

Tous seront appelés à donner plus et ne rien demander en contrepartie (exemple : heures supplémentaires non payées et non cette manie des grèves et des augmentations salariales). Jeunes du système éducatif, de la formation et de l'enseignement supérieur mobilisés pendant les vacances scolaires pour améliorer leur niveau et participer aux chantiers, selon l'âge, avec préparation au service national qui doit devenir obligatoire pour tous sans exception et avec une plus longue durée..

Mobilisation des chômeurs pour la réalisation de grands projets destinés à leur procurer, une fois opérationnels, du travail (dans le cadre du service national, entre autres). Mobilisation des habitants des quartiers pour l'hygiène, l'environnement et la réalisation d'activités sociales et culturelles.

Mobilisation des terres abandonnées et non exploitées afin de les rendre productives (différents types de cultures, activités extractives, de loisirs et autres) en concevant un nouveau modèle de gestion durable et équitable de l'eau. Mobilisation de tous pour la concrétisation de l'autosuffisance énergétique puis pour que nous puissions devenir excédentaires, etc.

Voilà, succinctement et en vrac, un petit aperçu des grandes décisions à prendre ainsi que des actions qui devront en découler pour changer totalement, positivement et durablement la réalité de notre pays, ce qui permettra de faire changer les mentalités dans le sens du progrès et déclencher ainsi la vraie révolution.