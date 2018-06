Togo: Le secteur minier va permettre de réduire la pauvreté

Si le Togo a régulièrement amélioré ses scores dans les rapports Doing Business… Plus »

Autre volet du PDGM, la réalisation d'un cadastre minier et la mise en place d'un système d'informations géologiques et minières ainsi qu'un centre d'informations sur ce secteur.

Les questions et les recommandations du projet aideront les pouvoirs publics à élaborer des politiques sectorielles visant à renforcer la gestion des ressources minérales et à contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.

Le gouvernement a amorcé un train de mesures et de réformes avec l'objectif déclaré de s'assurer que les revenus et autres bienfaits du secteur minier atteignent des niveaux comparables ou supérieurs à ceux des autres pays riches en ressources naturelles.

