Togo: Patrimoine culturel immatériel et développement

Le Togo a été élu récemment au Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI).

Face aux mutations qui s'annoncent conformément aux nouvelles approches de développement que poursuit l'Unesco et dans le cadre de nouvelles orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention 2003, le Togo n'entend pas rester inactif. Il compte y apporter sa précieuse contribution.

Les défis à relever par le Togo au sein de ce comité composé de 24 Etats-membres dont 6 nations d'Afrique, sont entre autres, la prise en compte plus conséquente de l'apport du patrimoine culturel immatériel dans la politique de développement à la base et la contribution du PCI à l'atteinte des ODD, la poursuite des actions de promotion, d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation des pratiques relevant du patrimoine culturel immatériel.

Cette élection ouvre au Togo, la voie pour une plus grande visibilité et valorisation de son patrimoine culturel riche et diversifié. Elle constitue une opportunité pour les acteurs culturels du pays.