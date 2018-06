Sénégal: Russie 2018 - Le mondial dans les régions

Le but de Mbaye Niang qui a porté le score à 2-0 pour le Sénégal est "étrange",… Plus »

Le maire, ministre de l'Emploi, apprécie la victoire et dit ne pas avoir tort d'installer l'écran géant. C'est une manière d'accompagner les efforts du Chef de l'Etat pour le football en général, et la coupe du monde, en particulier.

Le 2e but est celui des plus petits, ne pouvant contenir leur joie sur place, ils se sont lancés dans une course folle sur la principale rue qui jouxte la place de l'Indépendance, criant à tue-tête.

Chaque action éclatante des Lions était accueillie par des applaudissements assourdissants, des cris et des pas de danse. Pour le 1er but des Lions, l'ambiance était tout simplement indescriptible, même le ministre n'a pu se retenir.

La maison de la star était prise d'assaut par les fans et ceux venus des villages environnants. Les yeux écarquillés sur le petit écran étaient rivés sur l'enfant de Bambaly, heureusement qui n'a pas déçu. A la fin du match, l'ambiance était indescriptible dans les maisons et les rues.

