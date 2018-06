Gabon: Association - Lozo-Avenir honorée par le Groupe Radisson Blu à Libreville au Gabon.

Lozo-Avenir est une association qui milite en faveur de l'éducation des enfants en milieu rural surtout. Elle a été reçue et honorée ce mardi 20 juin 2018 par le groupe Radisson Blu de Libreville.

C'était l'occasion pour ce groupe hôtelier d'encourager ladite association pour ses actes à caractère humaniste et apolitique. Il promet l'accompagner dans ses activités en faveur du développement durable,à la scolarisation des enfants des villages.

Lozo Avenir vient d'être honorée par le groupe Radisson Blu en lui proposant son accompagnement dans toutes ses actions d'aide aux enfants scolarisés et vivant dans des conditions de précarité. Il faut rappeler que Lozo-Avenir milite en faveur de l'Education et d'un Humanisme intégral. A travers son projet « Sauvons l'Ecole du village », elle a déjà pu distribuer près de 503 manuels pédagogiques dans plusieurs zones rurales. Son projet « Ecoliers de nos villages » va permettre aux enfants scolarisés, de bénéficier des bibliothèques ou mini bibliothèques dans les villages.

« Aider le + 1 » est le nouveau concept qui permet l'accompagnement permanent des orphelins hébergés par un parent. Parmi les nouveaux projets, il y a les Campus ruraux au bénéfice des jeunes désireux se prendre en charge. Ces campus ruraux profitent aux jeunes à la recherche d'un emploi et participent à des espaces de formations et d'échange sur l'auto emploi. C'est grâce à tout ceci que le Radisson Blu a fait le choix de Lozo-Avenir parmi plusieurs associations.

Le sérieux et la rigueur de la problématique défendue, celle d'aider les enfants des zones rurales à être scolarisés, et son caractère apolitique ont payé. Ce sont ces critères qui ont attiré et séduit les responsables du Radisson Blu à s'intéresser à l'association Lozo Avenir. Ladite association, aux dires de l'un de ses leaders, Nancy Bounanga-Bouami, a reçu une visite inopinée du groupe Radisson Blu. La structuration, le sérieux, la rigueur et les thématiques abordées ont été des atouts pour leur choix.

Pour Nancy Bounanga-Bouami « C'est une bénédiction ! C'est le fruit du travail bien fait et surtout de la persévérance dans ce que l'on fait. Le groupe Radisson a décidé de nous accompagner ! Ce n'est qu'un sentiment de reconnaissance à l'égard de ses dirigeants qui sont animés eux aussi d'un esprit humaniste. Nous avons et travaillons toujours avec le cœur. Tous les membres de notre association sont dynamiques. Notre passion à aider notre semblable vient du fait que nous croyons en Dieu. Comme Dieu est compatissant et comme nous sommes créés à son image, donc nous sommes également compatissants ».

Le groupe Radisson Blu collecte les livres et les fonds qui vont être mis à la disposition de Lozo-Avenir pour une bibliothèque à Mayumba (province de la Nyanga). C'est une récompense pour le travail bien mené et des sacrifices consentis. Aller à la rencontre de ces enfants habitant des villages de l'intérieur du pays, même dans les coins les plus reculés avec des maigres moyens, c'est la preuve d'un sentiment plein d'humanisme. Nancy Bounanga-Bouami et les siens ont bien compris que « tout chemin de croix conduit à la résurrection ».