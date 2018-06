Sahara Occidental: Le président de la Commission de l'UA effectue une visite aux camps de réfugiés sahraouis

L'Etat sahraoui est un membre fondateur de l'UA et "le Maroc est appelé à se conformer à la légalité internationale et à accepter les résolutions du dernier sommet africain", a-t-il souligné.

"La visite du président de la commission de l'UA au Sahara occidental intervient en application de la décision du dernier sommet africain qui l'a chargé de rendre visite aux deux parties en conflit (la République sahraouie et le Maroc), membres de l'UA à l'effet d'entamer des négociations pour trouver une solution définitive, en application des résolutions de l'UA et de l'ONU qui stipulent l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui", a déclaré M. Mayara à la presse au terme des discussions.

et le Front Polisario) à entamer des négociations en vue de trouver une solution définitive, conformément aux résolutions de l'UA et de l'ONU.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concertation avec les autorités sahraouies sur la mise en £uvre de la décision du dernier sommet de l'UA sur la cause sahraouie et la présentation d'un exposé exhaustif au sommet prochain à Nouakchott, prévu les 01 et 02 juillet prochain sur le dossier du Sahara Occidental.

Le président de la Commission de l'UA rencontrera, durant cette visite, un nombre de responsables sahraouis et des représentants de la société civile sahraouie et bénéficiera d'un accueil populaire au camp des réfugiés sahraouis "Ouserd". Il effectuera, en outre, des visites à un nombre des institutions sahraouies selon l'agenda de la visite.

Le Commissaire africain a été reçu à l'aéroport de Tindouf par le ministre délégué sahraoui chargé de l'Afrique, Hamdi Khalil Mayara, accompagné du directeur du Protocole sahraoui, Mohamed Cheikh Mohamed Lahbib et l'Ambassadeur sahraoui en Ethiopie et Représentant permanent auprès de l'Union africaine, Lamine Baali.

