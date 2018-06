Algérie: Sablettes - Plus de 150 tonnes de déchets collectés durant le mois de Ramadhan

Mme Yaakoubi a indiqué que les agents de nettoyage trouvaient souvent des repas intacts et des baguettes de pain jetées dans les bennes à ordures, appelant, à ce propos, à une consommation rationnelle et au respect des horaires de dépôt des déchets fixés de 19:00 à 22:00.

Vingt-cinq (25) agents de nettoyage ont été mobilisés pour la collecte des ordures et le nettoyage de ce site, a-t-elle fait savoir, ajoutant que ces agents ont adopté le système de travail posté de 3X8, soit 06:00-14:00, 14:00-22:00 et 22:00-06:00.

- Plus de 150 tonnes de déchets ont été collectés au niveau de la "Promenade des Sablettes" d'Alger durant le mois de Ramadhan, a indiqué mardi Mme Nassima Yaakoubi, responsable de la communication et du développement à L'Etablissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères (NETCOM).

