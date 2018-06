Erythrée: Le président annonce l'envoi d'une délégation en Ethiopie

L'Erythrée et l'Ethiopie sont en froid depuis une vingtaine d'années à cause d'un différend frontalier. Mais dernièrement, Addis-Abeba a tendu la main à Asmara pour tenter de résoudre cette crise. Une geste d'apaisement auquel l'Erythrée vient de répondre en annonçant l'envoi d'une délégation.

Entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ce n'est plus la guerre, mais ce n'est pas pour autant la paix. Le conflit frontalier entre les deux pays a fait plusieurs dizaines de milliers de morts à la fin des années 1990, et les relations entre les deux voisins ont, jusqu'à maintenant, été tendues. Mais un rapprochement se dessine entre les deux capitales.

L'Ethiopie a annoncé, début juin, qu'elle pourrait se conformer à une décision de la Cour permanente d'arbitrage, qui a tranché en faveur de l'Erythrée en 2002. Et ce mardi matin, dans un discours à l'occasion de la journée des martyrs, le président Issayas Afewerki a annoncé l'envoi d'une délégation érythréenne à Addis-Abeba. Son objectif sera « d'évaluer directement et en profondeur les développements actuels » et « d'établir un plan en vue d'une action continue à l'avenir ».

Le numéro un érythréen s'est félicité des « signaux positifs » émanant de son voisin. Il a souligné que les Erythréens, comme leurs Ethiopiens, apprécient « de vivre en paix et en harmonie ». Mais pour l'instant, la ville frontalière de Badmé, une ville érythréenne selon la justice internationale, reste occupée par l'Ethiopie.