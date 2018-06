Afrique: Mondial 2018 - La Russie au second tour, l'Egypte première éliminée

Ce que l'on redoutait s'est finalement produit. L'Egypte est depuis hier la première équipe éliminée de ce Mondial. Les « Pharaons » ont en effet perdu leur « finale » face au pays hôte, la Russie qui devient du coup la première à valider son billet pour le second tour.

Battue d'entrée par l'Uruguay, l'équipe égyptienne n'a pu relever le défi russe, malgré l'entrée dans la compétition de sa vedette Mohamed Salah, auteur sur penalty du but pour l'honneur. Au moins un autre verdict pourrait tomber aujourd'hui. En tout cas, l'équipe a priori la plus proche de se qualifier au second tour dès aujourd'hui est bien l'Uruguay (Groupe A).

En effet, après leur succès à l'usure d'entrée contre l'Egypte (1 - 0), les « Charruas » ont l'occasion de valider leur ticket pour les huitièmes de finale à Rostov-sur-le-Don face à l'Arabie saoudite explosée en ouverture de ce Mondial (5 - 0) par la Russie.

Mais les « Faucons verts » ont un honneur à défendre et ne devraient pas être une proie aussi faciles pour les « Guerriers » uruguayens qu'ils l'avaient été pour les hôtes de l'épreuve.

Dans le groupe B qui dispute également sa deuxième journée, l'Iran seul victorieux lors du tour initial aura aujourd'hui encore plus à faire face à l'Espagne que contre le Maroc.

Cependant, les « Lions de Perse » peuvent encore rêver d'un exploit, comme il y en a eu quelques uns depuis le début du tournoi.

Pour rester en vie, le Maroc de son côté devra décrocher un « résultat positif » face au Portugal de Cristiano Ronaldo qui avait réussi un retentissant triplé contre ses voisins espagnols. Pas impossible au vu de la tournure des évènements depuis quelques jours.

Les « Cafeteros » ont bu la tasse...

Moscou : On parlait d'un tremblement de terre après la victoire du Mexique face à l'Allemagne (1 - 0) dimanche dernier à Moscou. Mais ce n'est finalement pas de la même amplitude que le séisme d'hier qu'est le succès du Japon contre la Colombie !

Présentés comme les favoris intouchables du Groupe G, les « Cafeteros » ont bu la tasse hier devant des « Samouraï bleus » combattifs et déterminés comme toujours. Réduits à 10 dès la 10ème et menés au score dans la foulée sur un penalty de Kagawa, les partenaires de Falcao étaient pourtant revenus au score (39ème mn) grâce à Quintero.

Mais, comme l'on vous disait, un Samouraï ne va jamais au combat vaincu d'avance et ne lâche pas le morceau quand il le sent à portée de sabre.

Le second but, celui de la victoire, signé Osako (73ème mn) l'a confirmé. Le favori est à terre. Le dernier des outsiders de ce Groupe H a bouleversé tous les pronostics. Les « Lions » qu'il croise dimanche prochain à Ekaterinbourg sont avertis.

Déferlante rouge et blanc au stade du Spartak Moscou !

Noyés dans une déferlante rouge et blanc qui s'est littéralement emparée du stade du Spartak Moscou, le « 12ème Gaïndé » et « Allez Casa » ont fait mieux que résister.

Malgré l'infériorité numérique largement favorable aux inconditionnels des Aigles blancs, les supporters sénégalais n'ont jamais baissé les bras. Comme à leur habitude, ils ont chanté et dansé durant toute la rencontre.

Un confrère polonais avait déjà annoncé l'arrivée massive des supporters de son pays. « Des milliers de supporters de la Pologne seront au stade lors du match contre le Sénégal. Vous verrez vous-mêmes ce mardi. Vous savez, notre pays n'est pas loin de la Russie. Même notre langue, le Polonais est proche du Russe », s'était-il vanté.

L'homme était étonné quand il a appris qu'une centaine de supporters sénégalais était attendue en Russie. Trop peu selon lui, si l'on juge par son expression, qui trahissait une incrédulité de sa part ! « You say 150 ? » (Vous dites 150 ?), ne pouvait-il s'empêcher de demander, avec un sourire moqueur. Effectivement, le bonhomme a raison.

Hier, ils étaient des milliers et des milliers de fans de l'équipe nationale de Pologne au stade du Spartak Moscou, pour pousser les Aigles blancs à la victoire. Très tôt dans la matinée, ils ont pris d'assaut la devanture du site, vêtus de leurs couleurs nationales, le rouge et blanc.

Certains, avec leurs instruments de musique, commencent leur répétition, chantant et dansant. Ils font déjà monter la fièvre, en attendant le coup d'envoi de la rencontre prévue dans la soirée.

En dépit de l'adversité, ils fraternisent avec des journalistes sénégalais, prennent des photos avec eux, sans doute pour immortaliser l'évènement. Belles images de fair-play. Le foot est magique !

Dans ce match des supporters, les Polonais, sans surprise, ont pris plusieurs longueurs d'avance sur le « 12ème Gaïndé » et « Allez Casa » dont quelques rares membres sont sur place. « Sénégaaal ! », crie une inconditionnelle des Lions, d'une voix à peine audible, au beau milieu de cette de foule de fans polonais, qui grossit au fil des heures.

Vers 17h, soit une heure avant l'entrée des deux équipes sur le terrain, l'ambiance est devenue hystérique ; aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. « C'est la folie ! Les Polonais ont littéralement envahi le stade », s'exclame un journaliste sénégalais.

Dans les tribunes remplies comme un œuf, la déferlante rouge et blanc a fini de noyer presque totalement la centaine de supporters sénégalais. Les Polonais, presqu'à domicile, (la Pologne n'est pas éloignée de la Russie) mettent carrément l'ambiance. Ils scandent en chœur des mots dans leur langue ponctués de salves d'applaudissements ininterrompus.

Dans ce brouhaha indescriptible, nos compatriotes éprouvent du mal à se faire entendre et les couleurs du Sénégal sont à peine visibles. Pour autant, le « 12e Gaïndé » et les supporters d' « Allez Casa » ne se sont pas laissés impressionnés.

Malgré l'infériorité numérique favorable aux Polonais, ils ont fait mieux que résister, chantant et dansant comme à l'heure habitude. Et puis il y a ce but du Sénégal intervenu à la 37e minute de jeu obligeant un peu les Polonais à mettre de l'eau dans leur... vin.

Un silence assourdissant côté polonais qui contraste avec la folie hystérique dans le camp des Lions. Même les journalistes sénégalais ont oublié un instant leur casquette de reporters pour jubiler ! A l'arrivée, les dieux du foot était du côté des Sénégalais, leur équipe ayant gagné finalement par 2 buts à 1.