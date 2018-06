Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - Les parlementaires francophones sensibilisent les députés ivoiriens

A travers le séminaire organisé par l'Assemblée parlementaire francophone (Apf) à Abidjan, les députés ivoiriens ont été formés aux différentes pratiques de bonne gouvernance.

Le séminaire organisé les 12 et 13 juin dernier, à Abidjan, par l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (Apf), en faveur des députés et sénateurs ivoiriens, a permis aux parlementaires de confronter leurs expériences concrètes aux pratiques de bonne gouvernance et de les comparer.

Durant ces deux journées, les parlementaires ivoiriens ont été sensibilisés sur l'état civil et les pratiques de bonne gouvernance, plus précisément sur les données générales comparées dans l'espace francophone, ainsi que sur la tenue d'élections libres, fiables et transparentes par des députés francophones dont le Vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Abdou Mbow.

Une partie de cette première journée a même été réservée à la question des « enfants sans identité », sujet sur lequel l'Afp est particulièrement mobilisée depuis trois années, suite aux travaux de sa Commission des affaires parlementaires.

La seconde journée a permis d'analyser le renforcement démocratique du pouvoir législatif face au pouvoir exécutif, les relations majorité/opposition ou encore l'intérêt général entre discipline de groupe et liberté de vote, statut et rôle de l'opposition.

Les débats ont été animés par des parlementaires de la majorité et de l'opposition issus des régions Afrique, Amérique et Europe de l'Afp.

Parmi eux, Robert Aubin, député (Canada), président de la Commission des affaires parlementaires de l'Apf, Abdou Mbow, député (Sénégal), 3ème vice-président de l'Assemblée nationale, Josh Osih, député (Cameroun) et René Dosière, député honoraire (France), ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Au terme des travaux, les députés se sont engagés à se mobiliser pour améliorer l'état civil en République de Côte d'Ivoire.

Ce séminaire parlementaire a été ouvert par un message de M. Jacques Krabal, député (France), Secrétaire général parlementaire de l'Apf, lu par Il y a eu, par la suite, une allocution de Koné Gnangadjomon, député (Côte d'Ivoire), président délégué de la section ivoirienne de l'Apf.

Auparavant, Guillaume K. Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne a reçu Philippe Courard, président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'était en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, du corps diplomatique et d'honorables invités.