Tunisie: « L'élargissement des listes a compliqué le travail de l'instance »

Contacté par La Presse, le président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), Chawki Tebib, a rappelé certaines de ses réserves quant à ce projet de loi révolutionnaire et tant attendu.

Il explique que la principale pomme de discorde concerne l'élargissement des listes relatives aux catégories professionnelles selon les secteurs et les domaines d'activité. « Cet élargissement est un choix des députés qui impactera le déroulement de nos travaux. Nous devrons ainsi faire face à plus de 100.000 déclarations de biens (responsables et membres de leurs familles), ce qui est énorme ». « Nous tenons à la protection des données personnelles tout en garantissant la transparence. La déclaration des biens n'a pas besoin d'être détaillée mais la nature des biens ainsi que leur nombre doivent être mentionnés», martèle-t-il. Le doyen a également précisé que l'appellation dudit projet de loi a été modifiée suite aux concertations parlementaires concernant le secteur public.

En effet, vu le nouveau partenariat économique entre les deux secteurs (privé et public), la frontière entre les deux n'est plus si étanche et leur complémentarité est devenue inéluctable; la corruption peut donc émaner de l'une ou de l'autre partie. Ce qui inclut la chose publique. « Les discussions autour de ce projet de loi ont été entamées depuis 2014. Et ce retard pris dans la promulgation montre qu'il y a des réticences », a-t-il précisé.

Un plafond pour les « cadeaux » recevables par les responsables

Cependant, le président de l'instance n'a pas manqué de se féliciter de ce projet de loi et de mettre en exergue son importance. Il représente, en effet, le socle sur lequel seront bâties la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. « Il y a eu plusieurs textes depuis l'époque de Bourguiba qui réglementaient la lutte contre la corruption, mais ceux-ci ont montré leurs limites. Nous prônons un nouveau cadre juridique qui réglementera au mieux la gestion des biens publics. Ce qui explique que le projet n° 2017-89 s'intéresse même aux « cadeaux » que peuvent recevoir les responsables publics. Il imposera, en effet, une grille fixant la valeur maximale de ces cadeaux, valeur-plafond au-delà de laquelle le cadeau sera assimilé à une tentative de corruption», assène-t-il. « C'est en somme un projet très attendu et sollicité par l'instance, par les politiques et surtout par la société civile tunisienne », ajoute-t-il.

M. Chawki Tebib a toutefois tenu à souligner le rôle crucial du gouvernement dans la réussite de la lutte contre la corruption. « Il faut que le gouvernement assume ses responsabilités parce qu'une loi n'est jamais suffisante. Afin de la rendre effective, l'Inlucc a besoin d'un budget et des moyens adéquate. Mais, nous craignons que ce soit l'instance qui devra les assurer. D'ailleurs, nous avons entamé les préparatifs qui englobent la recherche de bailleurs de fonds, la préparation technique et informatique. Le véritable frein est, à notre avis, politique, il concerne la disponibilité de la logistique », a-t-il affirmé.