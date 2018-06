Tunisie: Vieux réflexes, mauvais calculs...

Voulaient (pouvaient)-ils faire mieux ?

Nous avons écrit pas mal de fois pour dire que l'équipe de Tunisie a de graves problèmes de placement en défense. On a aussi parlé de cette distraction et de cette légèreté après les matches amicaux du Portugal et de l'Espagne. Ces deux matches ont leurré même Nabil Maâloul et ses joueurs qui ont donné l'impression de pouvoir jouer d'égal à égal avec les grosses pointures du football mondial. On a même placé la barre très haut en parlant de l'après-premier tour et des quarts. Dès les premières minutes contre l'Angleterre, on a vite vu combien la vérité est pénible, et comment se tromper sur sa valeur et tromper les gens est quelque chose de très mauvais. L'équipe de Tunisie est descendue sur le terrain avec beaucoup de trac, de mauvais calculs : on pouvait facilement essuyer un 0-3 après 10', n'eût été la chance.

On avait laissé les duels aériens aux Anglais (Maguire, Stones et Henderson irréprochables!), la deuxième balle aussi. On était chanceux de revenir à 1-1 sur un penalty offert bêtement par Walker. Pouvait-on faire le jeu ou voulait-on faire le jeu et tenter notre chance? La passivité était un choix. On ne jouait pas une Angleterre idéale. Mais on n'a pas voulu avancer, tenir la balle même pour quelques minutes. Et pourtant, Lingard et ses coéquipiers ont douté en seconde mi-temps face à ce bloc amassé et ces milieux offensifs, comme Badri et Ben Youssef, appelés à des tâches purement défensives. On a subi, subi avant de craquer sur une énième balle arrêtée.

Une question : où est passé Nabil Maâloul sur le dernier corner? Comment se fait-il que Kane, l'attaquant le plus dangereux, soit démarqué de cette façon?

Conservatisme...

On a beau rêver avant le Mondial de voir notre sélection bien jouer et gagner. Toute cette vague d'enthousiasme, d'optimisme s'est terminée après quelques minutes du coup d'envoi de la partie. On a retrouvé les vieux réflexes défensivistes, la prudence excessive, la fragilité mentale et les incompétences de gestion qu'on a vues aux Mondiaux de France, du Japon et de Corée du Sud et de l'Allemagne. Nabil Maâloul, qui a manipulé l'opinion sportive par un discours ambitieux (trompeur) et confiant, n'était pas différent de Kasperczak, de Souayah ou de Lemerre. Ils ont tous raté le premier match car ils ont été pris par les réflexes de conservatisme tactique et par la peur de jouer devant ou même de contrer.

Mentalement, nos sélectionneurs et nos joueurs étaient et sont encore loin du haut niveau. C'est une autre qualité de joueurs, d'autres tempéraments et d'autres approches collectives. Si la Suisse, le Mexique, l'Islande ont cassé le tabou devant les grandes nations du foot en jouant avec intelligence, l'équipe de Tunisie est revenue comme d'habitude à ses vieux démons. Les joueurs ont beau changer et défiler, ont beau évoluer en France, le mental reste pratiquement le même.

La Belgique ? Ça va être encore plus compliqué contre un adversaire plus technique et moins athlétique que l'Angleterre. Les Belges vont être aussi, sinon plus motivés car ils jouent leur qualification au second tour. Ils jouent en 3-4-3 (ou 3-2-4-1), ils ont des relais et des enchaînements à 2 et 3 passes qui peuvent faire mal. Et ils ont un Lukaku aussi dangereux que Kane.

Nos joueurs ont-ils les ressources mentales et physiques (jouer dans les 30 derniers mètres et courir derrière la balle pour 90') pour tenir le rythme des Belges ?

Mondial terminé pour Moez Hassen

La blessure contactée par Moez Hassen, avant-hier soir contre l'Angleterre, s'est avérée grave. Assez grave pour que le Mondial de Russie soit terminé pour lui. L'aventure russe n'aura finalement duré que 11' pour Moez Hassen qui, rappelons-le, a quitté le terrain en pleurs.