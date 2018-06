Tunisie: Un partenariat prometteur à concrétiser

Une délégation chinoise présidée par le CEO de l'Association des banques chinoises (CBA), M. Pan Guangwei, a été reçue récemment par M. Ahmed El Karm, président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (Aptbef). Les deux parties ont, à cette occasion, signé un protocole d'accord portant sur plusieurs volets visant à établir des canaux permanents de communication et à créer un potentiel de collaboration.

Le protocole porte sur la mise en place d'un mécanisme de communication facilitant la coopération entre les deux associations, la discussion autour de sujets comme la tendance de l'industrie bancaire, le partage d'expériences de la gestion bancaire, les problèmes rencontrés et autres domaines de coopération.

Plateforme d'échanges

De plus, l'Aptbef et la CBA se sont accordées afin d'établir une plateforme encourageant et promouvant l'échange de points de vue, le partage d'expériences sur des questions d'intérêt commun à travers des forums et des séminaires qui seront organisés d'une manière régulière.

En outre, le protocole prévoit de soutenir davantage la coopération financière et les projets d'investissement conjoints et de promouvoir les relations économiques entre les deux pays. L'accord touche également la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation bancaires, l'échange et le partage des meilleures pratiques en la matière.

Par ailleurs, l'Aptbef et la CBA vont établir des contacts réguliers pour pouvoir s'informer mutuellement des dernières réalisations en matière de recherche bancaire et financière ainsi que des analyses macroéconomiques sur les conditions de travail et de fonctionnement du secteur bancaire. A cet effet, les deux associations permettront la publication de ces nouvelles recherches dans leurs périodiques professionnels respectifs.

M. Ahmed Al Karm a indiqué : «Nous nous sommes réunis pour signer un accord de collaboration avec l'Association des banques chinoises représentant les acteurs d'un marché financier puissant qui s'impose de plus en plus à l'échelle mondiale. Cet accord a pour but d'entreprendre ensemble les actions d'investissement et de réalisation de projets communs. Cette collaboration touche également l'aspect technique concernant l'exercice professionnel des institutions bancaires tunisiennes et chinoises, tout en cherchant à promouvoir et intensifier les échanges commerciaux dans les deux sens. Nous souhaitons que cette collaboration soit la marque de toute une série d'actions à entreprendre prochainement».

«Route de la soie»

Et d'ajouter : «Nous avons déjà engagé plusieurs collaborations avec la partie chinoise comme celles entre les banques centrales des deux pays, ou avec la Banque commerciale et industrielle chinoise, la plus grande banque commerciale du monde, ainsi que la Banque de développement de Chine, la plus grande banque de développement en Chine. Il y a plusieurs domaines sur lesquels nous pourrons travailler ensemble. J'évoque à ce niveau-là le projet titanesque de la nouvelle Route de la soie lancée par la Chine, avec des financements atteignant les 1.000 milliards de dollars. Nous espérons que la Tunisie en profitera. L'idée est de créer des relations privilégiées avec les partenaires chinois afin de tirer profit des capacités financières chinoises pour parvenir à couvrir l'important déficit commercial par la mobilisation de crédits extérieurs ou de prises de participation au profit d'entreprises installées en Tunisie».

De son côté, Pan Guangwei, CEO de la China Banking Association, a souligné : «Grâce à cet accord, nous souhaitons créer un potentiel de collaboration et de coopération entre les deux associations et entre les deux pays. La coopération entre la CBA et l'Aptbef qui favorisera le partage d'expériences et l'échange de connaissances va ouvrir la voie à de nouveaux champs de collaboration bilatérale et de nouvelles opportunités d'investissement conjoints, renforçant ainsi les échanges économiques entre les deux pays».