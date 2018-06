Tunisie: Une insoutenable pression?!

Nous savions en effet que dans le subconscient de tout joueur, les matchs de préparation n'ont rien à voir avec ceux de la compétition. Et cela n'a rien de génial, parce que ce stress qui subjugue le joueur, le compétiteur, est inévitable surtout dans des circonstances aussi importantes et en regard de l'importance de l'enjeu.

Il suffit d'un rien pour que toute la dynamique de groupe s'effondre face à ce phénomène. Quel acteur de métier ne vous assurera pas qu'il est immanquablement saisi par le trac avant de monter sur scène ? L'expérience, certes, allège ce stress, mais ne l'inhibe jamais complètement. Et c'est pour cette raison que les sélectionneurs exigent entre dix et quinze rencontres internationales de préparation par saison pour pouvoir « faire l'équipe » et mettre en place ce « fond psychologique » qui aidera les joueurs à supporter le choc des réalités. Ce « fond psychologique collectif» se forge progressivement à la faveur de cette expérience qui donne aux joueurs la force de résister surtout à l'amorce de l'épreuve. L'équipe de France, pourtant constellée de joueurs de très grande qualité, a été désastreuse face à l'Australie et n'a dû son salut qu'à des actions que personne n'attendait. Pourtant, ses joueurs évoluent dans les meilleures équipes et compétitions du monde

Dans les cordes !

L'équipe de Tunisie, nous l'avions remarqué tout au long de son parcours de préparation, tarde à entrer dans le jeu et finit mal ses rencontres. Contre l'Angleterre, durant près d'un quart d'heure, acculée, elle présentait l'image d'un boxeur groggy qui se défendait par pur réflexe. Touchée durement, toujours debout, elle donnait l'impression qu'elle allait s'écrouler à chaque instant, mais résistait quand même. C'est après le but que les nerfs se sont détendus et que les joueurs se sont mis dans le match pour commencer à réagir. Surtout en seconde mi-temps où elle présenta un tout autre visage. La tempête peut passer sans dégâts, mais elle peut également en laisser. Ce fut le cas. La réaction a été bonne, mais la fin de rencontre a démontré que rien n'a été corrigé à la suite des erreurs commises lors des rencontres de préparation. Les mêmes erreurs et les mêmes carences défensives ont coûté très cher. Nous pouvons de ce fait conclure que nos adversaires ont bien observé notre équipe et réagi en fonction de ses faiblesses. Deux balles arrêtées ont eu raison de notre défense qui répète les mêmes erreurs de positionnement et de couverture.

Un onze tendu

L'attaque n'a pas été particulièrement brillante, mais la présence de Khazri, en dépit des remarques par trop hâtives et déplacées, était nécessaire pour pouvoir donner à ce joueur un temps de jeu dont il avait besoin après sa période de convalescence, à moins de décider de ne plus l'utiliser. Khazri sera prêt pour les deux prochaines rencontres, tout aussi bien que le reste de l'équipe d'ailleurs. Nous aurons certainement à voir une formation beaucoup plus détendue face à la Belgique et au Panama, qui semble assez véloce pour donner des soucis. Mais... encore une fois les vérités du terrain sont tout autres que les assurances, les affirmations et pronostics gratuits lancés à tout va. Le sport, en haute compétition, c'est du concret et les fanfaronnades ne servent qu'à amuser la galerie.