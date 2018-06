Tunisie: «La terre a de la valeur, investissez-y»

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse (Jmlcd), célébrée le 17 juin 2018, a été axée sur la responsabilité des citoyens dans le développement durable. Ils peuvent, en effet, à travers leurs comportements de consommation, encourager les entreprises et les acteurs du marché à investir dans la gestion durable des terres.

A l'occasion de la présentation du thème de la journée, Monique Barbut, secrétaire générale adjointe des Nations unies et secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (Cnulcd), a déclaré que le slogan de la campagne «La terre a de la valeur, investissez-y» nous rappelle que la terre est un actif tangible et que sa valeur mesurable va bien au-delà de l'argent. Hors, sa valeur se perd à cause de sa dégradation. Néanmoins, par ce que nous décidons chaque jour de manger, de boire et de porter, nous pouvons encourager les utilisateurs des terres à recourir à des pratiques de gestion des terres qui en préservent la productivité.

Réhabiliter les terres dégradées

La cible des Objectifs de développement durable (ODD) visant à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres à l'horizon 2030 constitue une réponse essentielle à ces défis. Elle permettra de réhabiliter les terres dégradées, de mettre un terme à l'accaparement des terres, de lutter contre le changement climatique, d'augmenter la production alimentaire et d'améliorer l'accès à l'eau potable.

Comme l'a fait encore remarquer Mme Barbut : «Chaque centime dépensé par un consommateur détermine l'objet des investissements effectués par le secteur privé et les gouvernements en faveur de projets entraînant une dégradation des terres ou, au contraire, de bonnes pratiques de gestion de celles-ci. Il ne faut pas sous-estimer l'impact sur la planète de nos petites décisions individuelles : faisons le bon choix lorsque nous achetons».

En Tunisie, un événement organisé à l'initiative du Centre d'information des Nations unies (Cinu) et de l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba (Assidje), avec l'appui de la FAO en Tunisie, aura lieu le 22 juin à Djerba. Intitulé «Gestion durable des terres en Tunisie - Enjeux et opportunités», l'événement réunira des organisations de la société civile et des institutions de recherche tunisiennes.

La Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été instaurée il y a vingt-trois ans par l'Assemblée générale des Nations unies. Destinée à tous les pays du monde, elle a pour objet de sensibiliser l'opinion publique internationale à la situation en la matière, ainsi qu'aux mesures prioritaires prises aux niveaux mondial et national pour inverser la désertification et la dégradation des terres, ainsi qu'élaborer des solutions plus efficaces face à la sécheresse.