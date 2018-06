Tunisie: Nida Tounès n'a pas encore tranché

Selon l'article 175 de la loi organique relative aux élections et référendums, pour les premières élections municipales et régionales suivant la promulgation de la présente loi, la première séance du conseil municipal ou régional élu a lieu sur convocation du gouverneur de la région, et ce, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Harbaoui a précisé que le parti est convaincu de l'importance d'accorder la priorité à «l'intérêt local». Pour Nida Tounès, a-t-il dit, l'action municipale ne se limite pas uniquement à la chose politique, mais aussi et surtout à fournir et rendre service aux citoyens.

Nida Tounès va s'associer avec les partis et les listes indépendantes qui ont remporté les élections et avec lesquels ils partagent la même vision.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.