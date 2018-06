Tunisie: Les capitaux continuent à affluer...

Les incitations financières incluses dans la loi d'investissement, entrée en vigueur en avril 2017, ont contribué d'une manière importante à l'épanouissement du secteur, qui demeure, tout de même, un épanouissement conjoncturel.

Dans ce marasme économique, il y a, désormais, un secteur qui continue à pousser les feux. Le secteur agricole, malgré les innombrables entraves et aléas qui freinent son décollage, a démontré aussi bien sa performance que sa productivité.

La croissance continue de l'investissement agricole en témoigne. Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'investissement en 2017, l'investissement dans le secteur agricole continue sur sa lancée pour la deuxième année consécutive. Tous les indicateurs sont au vert et confirment la dynamique. En effet, le volume d'investissement a atteint, durant les cinq premiers mois de l'année en cours, un total de plus de 674 millions de dinars, enregistrant ainsi une croissance de plus de 9% par rapport à la même période de l'année dernière. Plus de 4.000 projets agricoles ont été montés, depuis le début de cette année, jusqu'à fin mai 2018, dont plus de la moitié a bénéficié de primes, selon les dispositions de la loi d'investissement, et dont la somme totale s'élève à plus de 260 millions de dinars.

Faible investissement dans le secteur de la pêche

La région de Sfax domine le podium avec un total d'investissement déclaré s'élevant à 76,5 millions de dinars.

S'ensuivent respectivement les gouvernorats de Kairouan, Sousse et Nabeul.

Les gouvernorats de Tunis, Ariana et Jendouba sont les régions où le volume d'investissement agricole est le plus faible. Sur le plan nature d'investissement, ce sont les diverses activités et cultures agricoles qui se taillent la part du lion avec plus de 66% de l'ensemble de l'investissement déclaré durant les cinq premiers mois de l'année en cours, enregistrant une légère hausse de 2% par rapport à la même période de l'année 2017.

L'investissement dans les services agricoles n'a pas dépassé 17% du total des projets déclarés, tandis que le secteur de la pêche représente uniquement 4% du total des investissements.

Aussi, les crédits fonciers versés ont enregistré une augmentation de plus de 220% par rapport à l'année dernière pour grimper à un total de 4,8 millions de dinars prêtés pour l'octroi de 447 hectares de terres agricoles. Plus de 66% du total des crédits fonciers ont été accordés aux régions du Centre.