Tunisie: Crise d'identité

L'art de se compliquer la tâche

Revenons maintenant au sélectionneur. Beau parleur comme il est et excellent communicateur, il a cette fois eu du mal à passer son message. Son discours avant ce match d'ouverture face à l'Angleterre, promettant la qualification aux quarts de finale, a eu l'effet contraire. Au lieu de galvaniser les troupes, il a anesthésié les joueurs. Du coup, staff technique et joueurs se sont compliqué la tâche. Ils ont oublié leur football et ont été pris à la gorge par les Anglais. Comme toujours, nous ne retenons pas les leçons.

Nous ne savons pas être humbles. C'est la vérité, même si elle ne plaira pas à certains. Sans rentrer dans les détails techniques, il fallait que la sélection nationale joue son jeu et soit elle-même avec son jeu court qui aurait beaucoup gêné les Anglais. Aujourd'hui, les faits sont là et nous essayerons d'être optimistes. L'équipe de Tunisie doit retrouver son identité face à la Belgique samedi prochain.

Nous voulons croire que nous ferons mieux face à Eden Hazard et compagnie, bien que la mission s'annonce plus difficile que face à l'Angleterre. Maintenant, le onze national est dos au mur et n'a d'autre alternative que d'aller chercher au moins un point face aux Belges. A condition bien entendu de jouer et d'être présent sur le plan offensif. Nabil Maâloul doit aussi revoir sa stratégie. Il ne doit plus sacrifier Badri au milieu du terrain mais le replacer dans son couloir gauche de prédilection.

Des réajustements sont nécessaires. On s'attend dès lors à certains réglages.

Peut-être que Nabil Maâloul va opter pour une charnière centrale à trois dans le but de neutraliser Lukaku. Il devra aussi prendre en considération Hazard et Mertens. Rien que cela. Une autre mission difficile est à l'horizon et il faudra savoir s'y prendre.