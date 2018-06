Tunisie: En attendant d'évaluer l'expérience

De ce fait, les ressortissants tunisiens pourront fixer la durée de leur séjour dans leur pays et programmer suffisamment à l'avance, la date de leur retour en Europe, juste avec la reprise des cours de leurs enfants dans les pays de résidence. La CTN a pris en compte toutes ces contraintes et a essayé, dans la mesure de ses disponibilités, à satisfaire les vœux de ses clients.

Bien plus, la CTN leur a accordé des avantages parfois inespérés. Malgré les difficultés que traverse notre pays au niveau économique, les autorités ont tenu à garantir un retour de nos émigrés avec le plus de facilités possibles. De nombreuses formules permettent, actuellement, d'obtenir des billets à prix réduit. Des tarifications spéciales sont consenties par le transporteur national. C'est le cas du tarif «Famille» qui s'adresse aux familles composées de 3 à 6 membres.

La réduction peut aller jusqu'à 15% par rapport à la tarification normale. Avec le tarif «Jeune» la baisse est de 15% (il concerne les jeunes et la voiture). Quant au tarif «Yasmine» (aller et retour), il permet une baisse qui peut aller jusqu'à 30% (par comparaison avec la tarification normale). Celui de «Marhaba» offre une réduction de 45% par rapport au tarif standard, avec la possibilité de réserver un aller simple, ainsi qu'une réduction de 25% par rapport au tarif normal sur les réservations à l'avance. Cette réservation est valable tout au long de la haute saison avec un espace limité par voyage. Le fait que les bateaux accostent dans un port du Sud de la Tunisie était un rêve pour beaucoup de Tunisiens résidents à l'étranger. La liaison directe Marseille-Zarzis leur fournit cette opportunité tant attendue. Du coup, ils n'auront plus à parcourir des centaines de kilomètres par la route pour joindre les zones méridionales du pays. C'est ainsi que l'on épargnera aux originaires des régions du Sud-Est, en particulier, et ceux du Sud, en général, de parcourir la distance qui sépare le port de La Goulette (où ils avaient l'habitude de descendre) de leurs villes natales. Le ministère du Transport a, auparavant, indiqué que le nombre de traversées sur la ligne Tunis-Marseille sera de 75 et 67 autres sur la ligne Tunis-Gênes-Tunis. 10 dessertes seront assurées entre Zarzis et Marseille.

En gros, les différents bateaux de la CTN devraient offrir une capacité d'accueil de 312.390 voyageurs et 126.200 véhicules. Somme toute, cette expérience n'est qu'à ses débuts. Il faudra un peu plus de temps pour évaluer sa rentabilité et son efficacité. Au niveau social, son impact est largement positif. Financièrement, il faudra voir. En outre, il est très important de pérenniser cette ligne, en fidélisant la clientèle. D'un autre côté, il est non moins important de bien assurer la gestion de cette ligne en tenant compte d'une évaluation de la rentabilité en comparaison des avantages accordés et les efforts consentis pour établir une telle desserte.