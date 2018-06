Ile Maurice: SBM - Eµntre Rs 10 000 et Rs 25 000 aux soixante-huitards nés le 12 mars

Dans son discours, Kee Chong Li Kwong Wing a salué le dévouement et le travail de sir Anerood Jugnauth (SAJ). «Nous connaissons SAJ comme le père du miracle économique. Notre pays était au bord de la faillite. Nous devons tout le temps nous en rappeler. SAJ a eu la vision et la détermination pour nous tirer d'affaire.»

Au total, 104 Mauriciens sont nés le 12 mars 1968. La State Bank of Mauritius (SBM) n'a, toutefois, pu en retrouver que 54. Et à ces personnes, la banque leur offrira entre Rs 10 000 et Rs 25 000. Annonce faite ce mercredi 20 juin par Kee Chong Li Kwong Wing, Chairman de SBM Holdings, à l'occasion d'une cérémonie en leur honneur.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.