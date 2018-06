Ile Maurice: Le CGS Guardian arrive à Maurice après six mois de remise en état en Inde

communiqué de presse

Le CGS Guardian de la garde-côte nationale (NCG) est arrivé à Maurice en provenance de l'Inde après une période de six mois de remise en état. A cette occasion, le travail effectué par le gouvernement indien et la Marine indienne pour la NCG sera présenté lors d'une cérémonie qui se tiendra le vendredi 22 juin 2018 au Christian Decotter Cruise Terminal à Port Louis. Le Senior Chief Executive du ministère de la Défense et de Rodrigues, M. Premhans Jhugroo, le Haut-Commissaire indien à Maurice, M. Abhay Thakur, et le Commissaire de Police, M. Mario Nobin, seront présents.

La remise en état du CGS Guardian

Le CGS Guardian avait mis le cap sur Mumbai le 28 octobre 2017 sous le remorquage du navire Triton Energy, qui a été engagé par la marine indienne pour amener le Guardian de Maurice à Mumbai.

Une équipe de 36 membres du personnel de la NCG s'était embarquée pour le voyage qui s'est déroulé pendant une quinzaine de jours. Le navire est arrivé à Mumbai 12 novembre 2017. Seize membres du personnel sont rentrés à Maurice et les 20 autres sont restés pendant toute la durée du radoub.

Le navire a effectué des essais avant la refonte avec le personnel du chantier naval indien embarqué à bord pour une évaluation de l'état de toutes les machines avant le début des travaux de réparation. Par la suite, le CGS Guardian a été mis en cale sèche au chantier maritime de Naval à Mumbai le 6 décembre 2017 pour l'entretien de la coque. Des plaques métalliques entières de la coque comprenant le réservoir et la superstructure ont été remplacées. Le navire a été désamarré le 21 février 2018.

Tout équipement et la machinerie importants avaient également été enlevés et transportés aux ateliers du chantier pour des réparations. Les principaux travaux entrepris comprennent le renouvellement des plaques de coque sous-marines, la révision majeure du système anti-incendie, les routines majeures des deux générateurs diesel, la routine des deux moteurs principaux, la révision des pompes, moteurs et vannes, et l'amélioration de l'habitabilité. En outre, des équipements importants tels que les compresseurs d'air, le câble de chaîne d'ancre, et les radeaux de sauvetage ont été remplacés.

Après l'achèvement de la remise en état, le navire a entrepris des parcours à la fois dans le port et en mer en vue d'effectuer un réglage d'équipement. Vers la fin du radoub, l'équipe de préparation navale de Mumbai a effectué des contrôles de sécurité en mer et a fourni à l'équipage la formation nécessaire sur divers aspects notamment la lutte contre les incendies, le contrôle des dommages, et la manutention du navire. Après avoir terminé tous les essais en mer, le Guardian a mis le cap sur Maurice le 1er juin 2018 et est arrivé au port le 15 juin 2018.

Partenariat Maurice-Inde

A Maurice, le CGS Guardian effectue principalement des missions de recherche et de sauvetage ainsi que des opérations de surveillance sur la Zone économique exclusive (ZEE).

Après une visite officielle du président indien Ramnath Kovind à Maurice le 12 mars 2018, il a été annoncé que l'Inde fournirait à Maurice une ligne de crédit supplémentaire de 100 millions de dollars pour le renforcement des capacités militaires, dans le cadre de l'Ocean Region Outreach, qui est axée sur la sécurité maritime, entre autres.

Dans le cadre de cet accord, Maurice utilisera l'argent pour acquérir un autre navire de patrouille offshore en provenance de l'Inde. Il s'agit d'une extension d'une précédente ligne de crédit de 46 millions de dollars octroyée en 2014, qui avait financée l'achat de 10 bateaux d'interception rapide (FIB) par la NCG et deux navires d'attaque rapide du constructeur naval indien Goa Shipyard Limited.

La coopération militaire et de défense est au cœur du partenariat entre Maurice et l'Inde. L'Inde est un partenaire stratégique des forces de sécurité et de la NCG. Les deux pays entretiennent depuis longtemps des relations de défense et de sécurité qui comprennent l'entraînement, l'armement et l'équipement logistique des forces de sécurité indiennes.