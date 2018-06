Cote d'Ivoire: Hobou Arsène (ex-footballeur) - "Les Éléphants doivent retrouver leurs valeurs de guerrier"

C'est l'un des plus beaux souvenirs dans ma carrière. Cette Can 92 était ma plus belle expérience. Même si mon plus mauvais souvenir reste la finale Africa-Zamalek comptant pour la Coupe d'Afrique des clubs champions que nous avons perdue en 1986. C'était en club avec l'Africa Sports.

Il faut que le public sportif revienne au stade. Nous avons appris qu'il y a une défection dans les stades et que ce n'est plus comme par le passé. J'espère qu'il reviendra au stade.

J'ai vraiment pris du plaisir en retrouvant tous mes anciens coéquipiers de l'Africa et de l'Asec. Nous avons évoqué le bon vieux temps. Nous nous sommes amusés dans une belle ambiance. Et je revois les meilleurs moments du football ivoirien.

