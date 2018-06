Cote d'Ivoire: Roger Boa Johnson - « Ce que nous avons fait, ce qui reste à faire »

interview

Après deux mandats à la tête de l'ASA-CI, vous vous transmettez le flambeau. Quel bilan faites-vous de ces six années ?

Le moment est venu pour nous de passer la main à une autre équipe. Avant tout, permettez-moi de remercier sincèrement tous les directeurs généraux des compagnies d'assurance pour la confiance qu'ils m'ont manifestée, ainsi que les membres du Bureau exécutif, les collaborateurs du Secrétariat Général pour leur constant dévouement ainsi que le nouveau secrétaire général que nous avons recruté pour la première fois par appel à candidature auprès d'un cabinet de référence et qui a apporté un dynamisme nouveau à la gestion de notre association.

L' assemblée générale de ce 20 juin est l'occasion pour nous de faire le bilan des six ans à la tête de notre association, mais nous pouvons retenir pour l'heure que le bureau exécutif a poursuivi la mise en œuvre de son plan d'actions, notamment le renforcement des relations avec la tutelle, le Ministère de l'Economie et des Finances, les partenaires nationaux (ANCARCI, ANECI, ACPCI...) et internationaux (CIMA, FANAF, FMSAR, FFA), la rédaction en cours de nouvelles conditions générales d'assurance maladie, le suivi du projet de réforme relatif à la retraite complémentaire initiée par la CNPS, la sensibilisation des membres au règlement rapide des sinistres (surtout automobiles), la dématérialisation du certificat d'assurance transport, la mise en place de la Médiation de l'Assurance et du CPFA de concert avec la Direction des Assurances.

La mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des collaborateurs à travers les conventions signées avec plusieurs réassureurs régionaux et mondiaux.

Le renforcement de la visibilité de notre association à travers la modification du logo, la redynamisation du site internet, la reprise de la parution du prévoyant et l'organisation réussie de la FANAF en 2016 qui a battu le record de participation (plus de 1200) et inauguré une nouvelle ère avec l'introduction de stands animés par les sponsors.

Nous avons également lancé le petit déjeuner débat qui est une plateforme pour échanger sur les problématiques de notre secteur avec tous les acteurs impliqués.

Quels chantiers aimeriez-vous voir votre successeur engager ou poursuivre ?

Par principe, c'est à mon successeur de vous indiquer ce qu'il entend ouvrir comme chantier. S'agissant d'une continuité, le nouveau président qui devrait être issue du bureau exécutif actuel devrait en plus des nouveaux chantiers qu'il va ouvrir, finaliser les projets en cours notamment le règlement rapide des sinistres matériels automobiles, les dossiers liées à la réforme de la sécurité sociale, à la gestion des fonds en déshérence, à la fiscalité sur l'assurance vie, non vie, l'assainissement de l'écosystème de l'assurance santé et surtout la poursuite de l'amélioration de l'image de notre corporation par le règlement rapide des sinistres dus et par les actions de communication à vis à vis du grand public.

Un autre projet important est la transformation digitale du secteur des assurances à travers la convention signée avec l'ESATIC pour le développement d'une plateforme digitale au profit de l'ensemble du marché à l'initiative de Monsieur Habib COULIBALY que nous tenons à remercier ici.

Je ne saurais terminer cet entretien sans adresser mes sincères remerciements à M. le ministre de l'Economie et des Finances pour sa constante disponibilité et son soutien sur tous les grands dossiers du secteur des assurances ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes pour la qualité de la collaboration.