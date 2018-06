Congo-Brazzaville: Oléagineux - Disparition programmée de l'huile de palme dans les transports en Europe

Pour Marc-Olivier Herman d'Oxfam, « les agrocarburants fabriqués à partir d'huile de palme, de colza et d'autres cultures vivrières détruisent les forêts, poussent les gens à quitter leurs terres et pourraient alimenter la prochaine flambée des prix des aliments. Il ne s'agit pas d'une réponse au changement climatique, mais d'une partie du problème ».

Dès 2020, les obligations en matière d'énergie renouvelable ne comprendront plus les agrocarburants issus des cultures vivrières. Seulement 14% d'énergies renouvelables seront affectées dans les transports d'ici à 2030, dans un objectif global de 32% de renouvelables. Des restrictions supplémentaires seront imposées aux agrocarburants à base d'huile de palme et de soja, dont la consommation ne pourra pas dépasser son niveau de 2019 dans chaque pays de l'UE.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.