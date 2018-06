Congo-Brazzaville: Pacte de Milan - Les gestionnaires des villes francophones veulent d'un réseautage renforcé

Les maires francophones ont formulé, le 14 juin à Kintélé, huit recommandations contenues dans la déclaration de Brazzaville parmi lesquelles la consolidation d'un réseau africain des villes signataires renforcé par la participation des communes autour des directives sur la politique alimentaire urbaine.

Les gestionnaires des collectivités francophones ont résolu de renforcer le partenariat entre les administrations locales et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao). Afin de mettre en place des actions locales, ils préconisent également de promouvoir une action structurante en faveur des politiques alimentaires urbaines, à travers des schémas directeurs ou plans de développement des municipalités. Pour ces maires, la prise en compte de la dimension foncière et de la sécurisation dans l'élaboration des plans d'urbanisation est aussi préconisée.

Ils revendiquent la facilitation de l'accès aux moyens de production, au financement et au renforcement des capacités des ressources humaines. Pour préserver les citadins contre d'éventuelles maladies, les maires recommandent aussi la prise en compte de l'innocuité des aliments et l'amélioration des conditions d'hygiène des aliments tout au long de la chaîne des valeurs.

Ils exhortent à promouvoir les moyens de conservation des produits alimentaires pour minimiser les pertes et les gaspillages alimentaires. Et, à l'unanimité, les maires et délégués des villes francophones ont recommandé de prendre en compte les jeunes et les technologies de l'information ainsi que de la communication dans la conception des systèmes alimentaires urbains.

Par ailleurs, les gestionnaires des villes francophones sont déterminés à surmonter de nombreux défis, notamment la croissance démographique, l'exode rural, l'impact des changements climatiques sur certains cours d'eau et l'avancée du désert, l'urbanisation croissante, l'approvisionnement alimentaire des villes et la planification urbaine.

Dans le cadre de l'amélioration de leurs innovations et de la prise des initiatives, les maires des villes francophones sont résolus à appuyer la transformation et le développement des marchés. Ils œuvreront pour le partage d'expériences entre les villes et la création des cellules de gestion des questions alimentaires.

Ultérieurement, les maires de ville francophones pourront poursuivre leurs réflexions à la pression foncière, la cantine scolaire, le financement et la gestion des déchets. Ils ont enfin souhaité l'adhésion d'autres municipalités francophones au pacte de Milan.

« Ces conclusions confirment l'intérêt des villes francophones d'Afrique à jouer leur partition pour l'éradication de la pauvreté et la lutte contre la faim. Vous avez posé les bases du vivre mieux qui côtoiera désormais le mieux manger », a indiqué Charles Nganfouomo, ministre congolais délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation.

Rappelons que le forum des maires francophones a réussi à regrouper les collectivités d'Abidjan, Brazzaville, Dakar, Douala, Kinshasa, Loudima, N'Djamena, Kintélé, Niamey, Nouakchott, Ouesso, Pointe-Noire, Yaoundé et l'association des municipalités du Mali.