Congo-Brazzaville: Objectifs de développement durable - L'Afrique du nord enregistre les meilleurs résultats du continent

La sous-région a été classée en tête des quatre autres du continent, selon un rapport de l'Union africaine publié le 19 juin, à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Sur les cinq sous-régions que compte l'Afrique, l'Afrique du nord se classe au premier rang, tandis que l'Afrique centrale est la moins performante et l'Afrique de l'est la deuxième moins performante, note le rapport intitulé « Tableau de bord et indices des ODD en Afrique 2018 ». « Dans l'ensemble, la sous-région nord-africaine réalise une relativement bonne performance. Il y a beaucoup de raisons à cette performance, comme l'existence d'infrastructures fonctionnelles, une meilleure économie, une situation macro-économique stable. Tous ces facteurs jouent un rôle », a affirmé Belay Begashaw, directeur général du CODD/A. Cependant, il a attribué la faible performance de l'Afrique de l'est à des facteurs comme l'instabilité, la sécheresse, la baisse globale du prix des marchandises et la pénurie de devises étrangères.

Ce rapport, réalisé par le Centre des Objectifs de développement durable d'Afrique (CODD/A), et qui couvre cinquante et un pays du continent, est fondé sur les données fournies par des organisations internationales comme les agences de l'ONU ou la Banque africaine de développement, ainsi que sur des recherches universitaires.

Selon cette source, le Maroc arrive premier au classement général, ayant déjà réalisé 66,1 % des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030. En dépit de bonnes performances sur l'objectif n°13, qui concerne les questions climatiques, beaucoup de pays d'Afrique présentent de très mauvaises performances sur les objectifs liés aux infrastructures, à la santé et à la justice, suivis par les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de l'énergie, a déclaré Lina Henao, membre du CODD/A, au cours de la présentation du rapport.

Sur les objectifs liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et à l'énergie, plus de 70 % des pays africains sont dans le rouge. Les objectifs liés aux infrastructures, à la santé et à la justice enregistrent des performances encore un peu inférieures, a-t-elle précisé. Belay Begashaw a, pour sa part, déclaré que beaucoup de pays étaient encore très loin d'avoir réalisé la plupart des ODD.

Les ODD sont un programme mondial de développement durable, qui appelle toutes les nations à poursuivre une stratégie globale combinant développement économique, inclusion sociale et durabilité environnementale, sur la base d'une bonne gouvernance.