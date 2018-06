Cote d'Ivoire: FMI - Le Conseil d'administration approuve un décaissement de plus de 68,3 milliards Fcfa

Pour le Fonds, le pays a obtenu de bons résultats dans le cadre de son programme appuyé par le FMI. « Les autorités ont contenu le déficit budgétaire en 2017, et sont déterminées à atteindre l'objectif fixé pour le déficit budgétaire dans le programme en 2018 et à remplir le critère de convergence de 3 % du PIB établi à l'échelle de l'UEMOA en 2019.

Qui a « adopté un vaste programme de réformes économiques afin de parvenir à une position viable de la balance des paiements, de réaliser une croissance inclusive et de réduire la pauvreté en investissant dans les projets prioritaires d'infrastructures et de projets sociaux ».

Suite à l'achèvement des troisièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (Fmi) a approuvé un décaissement de plus de 68,3 milliards Fcfa pour la Côte d'Ivoire.

