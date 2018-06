Congo-Kinshasa: Couverture médiatique en période électorale - Les journalistes appelés à se surpasser

Pas de liberté provisoire pour les militants de Filimbi en RDC. Près de six mois après leur… Plus »

Rappelant la tenue des élections à la finfait savoir ajouté que journalistes sont mieux protégés s'ils diffusent des équilibrées. S'appuyant sur les Codes pénal et militaire, ainsi que loi de 1996 sur les médias... . il s'est attardé sur la diffamation, propagation de fausses nouvelles, la dénonciation calomnieuse. Dans foulée, il a fait état des cas d'incitation à l'homicide volontaire, menaces d'attentat, outrages aux décideurs politiques, contrefaçon, plagiat... Il a reconnu que les journalistes dits engagés sont plusieurs coins de la terre mais qu'il n'est pas aisé de pratiquer genre. Selon lui, des juges profitent parfois des plaintes relatives la diffamation pour se saisir des auteurs de cette infraction. France, où un opérateur politique n'est pas un être exceptionnel, les procès relatifs aux cas de diffamation sont rares. Chez nous, énoncé Mushizi, on a tout fait pour faire taire les critiques.

Me Charles Mushizi, directeur de centre d'échanges pour réformes juridiques et institutionnelles, a axé son intervention les fautes déontologiques et autres commises souvent par journalistes.

Dans son mot de circonstance, le président de l'UNPC a rappelé à ses hôtes les dérapages enregistrés dans les médias lors des élections de 2006 et 2011. Il a expliqué que c'est la raison pour laquelle l'UNPC a organisé l'activité de ce mois. Il a fait savoir qu'en électorale, les politiciens ont souvent l'habitude de placer à avant-plan les journalistes. Il a salué la présence des responsables de services de sécurité et autres à la journée d'échanges.

