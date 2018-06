Togo: La C14 satisfaite mais statu quo autour des revendications

Si le Togo a régulièrement amélioré ses scores dans les rapports Doing Business… Plus »

Elle dit dès lors en remercier « les Togolaises et les Togolais pour leur patriotisme et leur sens élevé des responsabilités ».

D'après ce document signé de sa Coordinatrice, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, la C14 relève que « malgré les menaces et intimidations de toutes sortes, les vaillantes populations togolaises ont massivement observé le mot d'ordre de la Coalition et sont restées chez elles pendant toute la journée ».

« Le retour à la constitution de 1992 dans sa version originelle, les réformes institutionnelles dans le cadre d'une transition démocratique, la révision du cadre électoral y compris le droit de vote des Togolais de l'étranger, la libération des prisonniers politiques, l'arrêt des rafles massives de paisibles populations, et la levée des sièges des villes de Sokodé, Bafilo, Tchamba, Kara et Mango », ce sont là des revendications de la Coalition des 14 partis de l'opposition qui sont restées intactes soit 48 heures après la journée de Togo Mort (cessation totale des activités professionnelles et économiques sur toute l'étendue du territoire national de 6h à 18 h) à laquelle avaient appelé Lundi dernier les partis membres de cette coalition, mais elle a une satisfaction. Et elle l'a exprimé ce jour à travers un communiqué.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.