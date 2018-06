Mali: Protection de l'environnement - Morila Sa a été certifiée ISO 14001 version 2015 au mois de février passé

C'est une révélation de Issaka Diarra, directeur général par intérim de la mine d'or de Morila. Pour lui, la protection de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique.

Dans le cadre de cette célébration de la journée de l'environnement, une des activités de la quinzaine de l'environnement, il a souligné deux dates importantes qui leur interpelle sur le plan international à savoir le 05 juin : Journée Mondiale de l'Environnement avec comme thème: combattre la pollution plastique et le 17 Juin la Journée Internationale de Lutte Contre la Désertification et la Sécheresse et dont le thème est : la terre a de la valeur, investissez-y ».

Dans le contexte mondial actuel, il s'intéresse à la situation environnementale du Mali qui montre une augmentation galopante de la pollution par des déchets plastiques, malgré des mesures règlementaires prises, entrainant une forte dégradation des ressources naturelles.

« Chacun de nous a un rôle à jouer pour protéger le Mali car nous n'avons pas un autre pays. Selon les statistiques Onusiennes, chaque année, plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans.

Au regard de la nocivité de ces déchets, Il serait souhaitable d'intensifier la lutte contre la pollution plastique et de l'étendre au plan national », a alerté le directeur de la mine.

En effet, il a fait valoir la vision environnementale de sa société. « La mine d'or de Morila consciente que la protection de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique, a mis en place une politique environnementale qui a pour but, la protection de l'environnement à l'échelle locale, régionale et globale », a-t-il indiqué.

Avant de préciser : « Pour minimiser les impacts environnementaux concernant nos activités, produits et services, la Mine de Morila s'est engagé à veiller à ce que la protection de l'environnement soit intégrée dans la culture de nos employés et s'efforce d'influencer ses fournisseurs et clients d'une manière environnementale stratégique similaire. C'est ainsi que Morila Sa a été certifiée ISO 14001 version 2015 au mois de février passé ».