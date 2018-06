Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes /Danger au Dokui-Extension - Les habitants angoissés

Certains habitants envisagent même de déménager dans l'imminence, tant l'angoisse est montée d'un cran, surtout avec ces images désolantes que nous avons vu hier soir à la télévision ». Il a plaidé : « Vivement que les autorités agissent maintenant et au plus vite pour nous sauver... »

Kobenan Stéphane alias Stéphano, gérant de cabine téléphonique à quelques encablures de cette zone dangereuse explique : « On a pas dormi dans la nuit de lundi à mardi lorsque la pluie tombait fortement. On avait tous peur, très peur, de ce que ce trou béant atteigne nos maisons et que nous périssons... .

Et pour cause, un évacuateur d'eau en béton défaillant, qui a fini par creuser un gros trou, ne cesse de s'élargir sous l'effet des eaux de ruissèlement.

Les habitants du Plateau Dokui-Extension (Abobo) ne dorment plus que d'un seul œil en cette période de pluies diluviennes qui tombent de jour comme de nuit sur la ville d'Abidjan et aux alentours.

