Algérie: Migrations - Baisse du nombre d'entrées dans les pays de l'OCDE en 2017

Dans le même contexte, ils indiquent que parmi les travailleurs étrangers, ce sont les hommes relativement jeunes sont les plus susceptibles d'être employés illégalement. Ce type d'emploi est plus fréquent dans l'agriculture, la construction, les industries manufacturières et les services domestiques.

Par ailleurs, plus de 4.2 millions de travailleurs étrangers temporaires ont été recensés dans les pays de l'OCDE en 2016, ce qui correspond à une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente. Les principaux pays d'accueil de travailleurs étrangers temporaires étaient la Pologne (672 000, la plupart originaires d'Ukraine) et les Etats-Unis (660 000, l'Inde étant le premier pays d'origine).

Toutefois, ce chiffre est encore largement supérieur à ceux enregistrés avant 2015 et les trois premiers pays d'origine étaient l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak.

