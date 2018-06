Algérie: JM-2018 (voile) - Nécessité d'honorer l'Algerie

Les athlètes retenus aux JM sont Hamza Bouras et Meriem Rezouani (RSX), Wassim Ziatni et Nouha Akil (Laser) sous la conduite des entraineurs Fayçal Merzougui (Laser) et Abdenasser Goudjil (RSX).

L'athlète du club sportif El Amel de la commune d'El Marsa (champion africain et national en 2017), a déclaré que "la journée du 23 sera celle de l'entrainement qui me permettra de découvrir le lieu de la compétition".

- La délégation de la sélection algérienne de voile (RSX / Laser standard) composée de responsables et d'athlètes ont souligné à l'unanimité l'importance d'honorer les couleurs nationales lors des jeux méditerranéens prévus à Tarragone (Espagne) du 22 juin au 1juillet, en dépit des difficultés rencontrées à l'ombre de la participation des meilleures sélections et les préparations "insuffisantes" en prévision de ce rendez-vous.

