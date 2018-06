Egypte: Le sélectionneur viré après la Coupe du monde ?

Mais cela pourrait bien ne plus suffir pour Cuper. « Je crois que nous avons eu dix ou douze mauvaises minutes. Cela peut arriver. Nous avons eu une bonne première période. On a eu douze mauvaises minutes et c'est pour ça qu'on a perdu. (... ) Aujourd'hui, on a fait des erreurs que l'on n'avait pas faites contre l'Uruguay. Que je reste ou pas, cela ne dépend pas de moi. Si les responsables ne sont pas contents, je partirai. Il reste encore un match, même si les chances sont faibles« , a-t-il indiqué hier en conférence de presse après al défaite face à la Russie (1-3).

A la tête des Pharaons depuis mars 2015, l'ancien entraineur du FC valence ou encore de l'Inter Milan a jusque-là eu de belles performances. Avec notamment une finale à la CAN 2017 pour le retour de l'Egypte en Coupe d'Afrique des nations depuis 2010 et une qualification historique en Russie après 28 ans d'absence.

