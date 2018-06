Egypte: Mondial 2018 - Hector Cuper a regretté les «douze mauvaises minutes» de ses Pharaons

Le sélectionneur de l'Egypte Hector Cuper ne se faisait guère d'illusions après la défaite contre la Russie ce mardi. Il a regretté les «douze mauvaises minutes» de ses Pharaons. «Je crois que nous avons eu dix ou douze mauvaises minutes. Cela peut arriver. Nous avons eu une bonne première période. On a eu douze mauvaises minutes et c'est pour ça qu'on a perdu. (... ) Aujourd'hui, on a fait des erreurs que l'on n'avait pas faites contre l'Uruguay, » a confié le technicien argentin.

Trois coups de massue en un petit laps de temps, entre la 47e et la 62e minute, ont eu raison de Mohamed Salah et de l'Égypte hier soir pour la deuxième journée du groupe A du Mondial 2018. Cette défaite amenuise considérablement les chances de qualification des Pharaons pour les huitièmes de finale.

