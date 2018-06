Maroc: Nabil Dirar - Cristiano Ronaldo ? « C'est un joueur comme tous les autres »

Le Maroc joue, aujourd'hui, le Portugal de Cristiano Ronaldo dans le cadre de la deuxième journée du premier tour du Mondial 2018. Nabil Dirar et ses coéquipiers jouent très gros face au champion d'Europe portugais, après avoir concédé une défaite in extremis face à l'Iran, cinq jours plus tôt (1-0).

Un match lors duquel les Lions de l'Atlas vont se frotter à Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs du monde et auteur d'un triplé face à l'Espagne lors de la première journée du groupe B (3-3).

Nabil Dirar a assuré que la rencontre face au Portugal est une finale pour les Lions de l'Atlas. Pour le latéral droit, passé par l'AS Monaco, l'essentiel est de ne pas regarder jouer la star portugaise et « ne pas trop le respecter sur le terrain »

« Le match face au Portugal est une finale pour nous. On va donner notre vie sur le terrain. On ne va pas jouer le match nul on va jouer pour gagner », a-t-il assuré. L'ancien joueur de l'AS Monaco a, en outre, souligné que les Lions de l'Atlas doivent réaliser un gros match.

Concernant un éventuel plan anti Ronaldo, Nabil Dirar a précisé que le joueur du Real Madrid est un joueur exceptionnel, mais sur le terrain, il est un joueur et un adversaire. Il faut tout faire pour le rendre moins exceptionnel.

« C'est un joueur comme tous les autres, et nous on a un match à jouer. On n'a pas le droit à l'erreur », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « C'est vrai, c'est Cristiano, et la moindre occasion il la met dedans. Il faut faire attention parce que c'est un grand joueur. Mais ils ont aussi Bernardo Silva, plein de joueurs qui peuvent faire la différence. C'est sûr qu'il faut être concentré à 100%. »

La rencontre face au Portugal devrait marquer les retours de Nabil Dirar, blessé depuis sa fin de saison avec le club turc de Fenerbahçe, et Khalid Boutaïb, qui a manqué la première sortie du Maroc.