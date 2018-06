Angola: La ministre souligne l'engagement des jeunes dans le développement de la culture

Luanda — L'engagement des jeunes dans les programmes de diversification et expansion de l'activité artistique, fait qui contribue au développement de la culture nationale, a été souligné mardi, à Luanda par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

La gouvernante a fait cette déclaration lors d'une réunion avec des représentants du groupe Clé Entertainment, soulignant que dans un temps relativement court, les jeunes ont développé des projets en faveur de la diversification et l'expansion de la production musicale et des marques, ce qu'elle a considéré comme positive.

Selon la ministre, des initiatives développées par des artistes, producteurs,e compositeurs et athlètes sont exemplaires, affirmant que les projets culturels, créés par des jeunes, sont des sources de création d'emplois et d'occupation dans des activités socialement utiles.

Ce type d'initiative, a-t-il ajouté, doit également motiver l'intérêt des jeunes pour des actions qui contribuent à l'éducation des jeunes, ainsi que la défense des valeurs familiales et sociales.

Il a précisé que le groupe Clé Entertainment pourrait créer un partenariat stratégique avec le ministère de la Culture dans les domaines de la diffusion et de la production musicale, des arts du spectacle, de la participation à des festivals et des foires culturelles à l'étranger, ainsi que faire produire de nouveaux talents angolais sur les scènes internationales.

J'appelle le groupe à considérer l'importance d'associer les actions culturelles aux efforts de développement en cours dans le pays, afin de créer des emplois, en particulier pour les jeunes artistes les plus nécessiteux, en vue de la création des industries créatives auprès des communautés.

Il a rappelé que fait partie du programme culturel de l'Exécutif pour la période 2018/2022, en plus de la diversification culturelle dans les municipalités et les communautés, un vaste programme d'internationalisation de la culture nationale, mettant l'accent sur la musique, les arts du spectacle, la mode et le tourisme culturel.

À son tour, le porte-parole du groupe Clé Entertainment, Clécio Gomes, a annoncé les plans et les propositions de partenariats de l'organisation dans le domaine de la gestion des artistes et des investissements dans le monde de la mode, de la philanthropie et de la production de disques.

A l'occasion, le groupe Clé Entertainment a offert au ministère de la Culture des cadres avec des images des chanteurs les plus évidentes dans les spectacles ainsi que des copies des disques sortis.

Ont assisté à la réunion les artistes Filho do Zua et Preto Show, ainsi que le personnel du ministère de la Culture.