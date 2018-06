Angola: Des anciens combattants appelés à sortir de l'anonymat

En Angola, environ 14% des femmes entrent en ménopause entre 30 et 49 ans, révèle le rapport final… Plus »

La Direction des anciens combattants et vétérans de la Patrie de Cunene contrôle actuellement 2.217 retraités, dont d'anciens soldats, les orphelins, les veuves et les handicapés de guerre, localisés dans les six municipalités de la province.

Le Gouvernement est conscient des nombreux besoins de ces hommes et femmes qui ont beaucoup donné à ce pays, il est donc nécessaire qu'ils soient enregistrés et, par conséquent, intégrés dans le système de retraite, pour recevoir leurs allocations mensuelles.

Ondjiva — Les anciens militaires doivent chercher les services locaux et sortir de l'anonymat pour bénéficier de leurs pensions respectives, a appelé lundi, à Ondjiva (Cunene), le directeur provincial des Anciens Combattants et vétérans de la patrie, Graciano Kesosange.

