Angola: Appel à la participation des entrepreneurs à l'amélioration de l'image de la ville de Malanje

Malanje — Le gouvernorat provincial de Malange veut une participation active des entrepreneurs aux actions visant à améliorer le système de collecte et traitement des déchets solides dans la ville et les quartiers périphériques, ce qui contribuera à une bonne image de la ville.

A cet effet, le gouverneur de la province, Norberto dos Santos, s'est réuni mardi (19) avec des entrepreneurs et agents économiques locaux afin de lancer l'appel à la classe de participer à la vie sociale de la municipalité siège de Malange, inculquant l'éducation civique aux citoyens et le besoin de collecte et de traitement des ordures.

Il a souligné qu'il est toujours prévu une intervention des entrepreneurs dans la mobilisation des citoyens pour le nettoyage régulier des rues et des façades de leurs résidences.

Le gouvernant a indiqué que de telles réunions se tiendraient fréquemment avec d'autres acteurs sociaux, en vue de demander le suivi de l'évolution des actions concernant la collecte et le traitement des déchets solides dans la ville.

Il a souligné que l'amélioration de l'image de la ville attire les touristes, et a également appelé les hommes d'affaires à peindre leurs magasins et lanciers, afin de contribuer à l'amélioration de l'image de la ville.

D'autre part, le gouverneur a déclaré que le gouvernorat provincial responsabilisera les résidents qui insistent à jeter des ordures dans des endroits inadéquats et des fossés de drainage.

"Nous voulons que chaque citoyen nettoie et embellisse là où il vit", a-t-il ajouté.

À leur tour, les hommes d'affaires ont également promis que pendant les campagnes de nettoyage et d'embellissement de la ville de Malanje, ils aideraient le gouvernement avec des tracteurs, camions, charrues, houes et autres instruments utilisés pour la collecte et le traitement des déchets solides. Ont participé à la rencontre en plus des agents économiques, des membres du gouvernorat provincial