Angola: Les trois entreprises autorisées à reprendre l'exportation de bois

En plus des trois sociétés légalisées pour exporter du bois de Cabinda, notamment Abilio de Amorin, Huafeng et MNBA, il y a encore à Cabinda dans l'exploration et coupe de bois dans la forêt de Mayombe, 13 autres entreprises légitimes, seulement pour la coupe.

"Il était donc nécessaire que le secteur fasse une étude et évalue les mesures à mettre en œuvre et qui sont déjà exécutées, mais il existe déjà des directives pour les entreprises régulières qui n'ont aucun problème pour soumettre les documents requis afin de poursuivre l'activité d'exportation.

Il a également dit qu'il était impérieux un contrôle efficace du bois, parce que le pays, en exportant, doit également avoir un certain bénéfice et il n'y en avait pas. La législation prévoit que la qualité, la taille, la forme de la coupe du bois, son transport obéissent à certaines normes qui ne sont pas respectées.

Au cours de la réunion, les exportations de bois ont été le sujet débattu et que le ministre a expliqué qu'il était nécessaire de gouverner, guider et contrôler le secteur afin que tous les hommes d'affaires puissent, avec le gouvernement, trouver de meilleures solutions en vue de l'obtention de devises en raison de la crise que connaît le pays.

Jofre Van-Dúnem Júnior a indiqué qu'"il existe une orientation pour les entreprises qui sont légales et qui n'ont aucun problème pour présenter les documents requis dans le cas des exportations de bois et continuer à fonctionner normalement encore cette semaine".

