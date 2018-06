Afrique: Mondial 2018 - Le Maroc bute sur Cristiano Ronaldo

Heureusement, le Sénégal avait battu la veille la Pologne (2-1). Car le bilan n'est tout de même pas flatteur pour le continent africain avec cinq défaites en six matches, et cette élimination prématurée du Maroc pour le prochain tour.

En France, lors de l'Euro 2016, la Seleçao n'avait remporté aucun de ses matches de poule (trois nuls) et n'avait dû sa qualification qu'au nouveau système qui offrait un sésame aux quatre meilleurs troisièmes. Et Ronaldo avait attendu le dernier match du groupe pour marquer. En Russie, le buteur du Real a démarré comme une fusée, avec un triplé, avant d’éliminer les Marocains pour la course aux huitièmes de finale.

Hakim Ziyech a lui aussi tenté sa chance à deux reprises : une frappe du gauche contrée (18 e ), un tir du pied droit à ras de terre de 20 mètres qui termine dans les mains de Rui Patricio. A la 57 e minute, c’était au tour de Younès Belhanda avec une tête sur corner repoussée in extremis. Deux minutes plus tôt, l'ancien Montpelliérain avait déjà mis en difficulté le portier portugais.

Du côté du Maroc, Mehdi Benatia tentera une tête sur un corner et Rui Patricio réalisera un bon arrêt au sol sur sa ligne (11e). Le capitaine fera vibrer le public marocain avec une frappe puissante après avoir remporté un duel avec Carvalho (61 e ). Il aura la dernière occasion marocaine dans les arrêts avec un retourné et un tir dans la surface (90 e +3).

