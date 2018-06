Afrique: Mondial 2018 - Maroc - Mehdi Benatia, entre émotion et colère

Le Maroc a tout tenté. Mais jamais, Mehdi Benatia et les Lions de l'Atlas ne sont parvenus à marquer face au Portugal ce mercredi malgré leur domination. Conséquences: une deuxième défaite d'affilée (1-0) dans le groupe B avec un 4e but de Cristiano Ronaldo, et une élimination de la Coupe du monde avant même le troisième match contre l'Espagne.

Mehdi Benatia s'est dit « très fier » malgré l'élimination du Maroc. Le défenseur des Lions de l'Atlas règle aussi ses comptes avec « des gens proches » de la sélection.

«Aujourd'hui on avait à cœur de montrer aux supporters quelle fierté on a et je pense qu'on a fait 90 minutes de grande qualité avec une équipe jeune et pleine d'avenir contre les champions d'Europe, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui je ressens une fierté incroyable. [... ] Certaines personnes proches de nous pensaient qu'on était des enfants gâtés depuis la qualification et qu'on ne méritait pas d'être là. On avait envie de leur montrer à ces guignols qu'on a beaucoup de coeur et aujourd'hui on l'a vu,» a confié Mehdi Benatia sur beIN Sports.