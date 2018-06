Afrique: Mondial 2018 / Maroc - Hervé Renard en colère contre l'arbitrage !

Le Maroc a tout tenté. Mais jamais, Mehdi Benatia et les Lions de l'Atlas ne sont parvenus à marquer face… Plus »

Hervé Renard a cependant reproché au corps arbitral une faute non sifflée de Pepe dans la surface. Touché, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a eu du mal à contenir sa colère envers l'arbitrage juste après le coup de sifflet final. «Et juste regarder le corner (mimant le signe pour faire appel à la VAR), le numéro 3, et puis tout est dit.» Avec zéro point au compteur, le Maroc n'a plus aucune chance de se qualifier.

A chaud, Hervé Renard a réagi au micro de beIN Sports après la défaite de la sélection du Maroc . Le technicien français, la voix empreinte d'émotion, a salué la prestation de ses protégés et des supporters présents au stade Loujniki de Moscou: «Il faut féliciter tout le public, et puis tous les joueurs parce qu'ils ont été fantastiques.»

