Congo-Kinshasa: Les acteurs politiques de l'Ituri veulent réduire les tensions et risques liés au processus électoral

communiqué de presse

Bunia, le 15 juin 2018 - La section des affaires politiques de la MONUSCO vient d'organiser, à Bunia, un atelier de renforcement des capacités en faveur des partis et acteurs politiques de la province de l'Ituri. Cet atelier a porté sur la promotion de la gouvernance démocratique et la réduction des tensions et des risques liés au processus électoral.

Plus de 65 personnes, dont 10 femmes, ont participé à cette session de formation. Les participants comprenaient des membres des partis politiques (majorité, opposition et centrisme), du bureau de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, de la Mairie de Bunia, des conseillers du gouvernement provincial ainsi que des officiers de la PNC. Il convient de noter que les cinq territoires de la province de l'Ituri étaient représentés dans la liste des membres des partis politiques présents.

Selon les organisateurs de cette rencontre, elle se justifie premièrement par le fait que « la province de l'Ituri est une des parties sensibles de la RDC qui est une zone post-conflit ethnique et deuxièmement, cette province est caractérisée par plusieurs tensions latentes et principalement, intercommunautaires. Tout ceci s'entremêlant avec une faible participation des partis politiques dans la gouvernance politique de cette jeune province », affirment-ils.

Durant deux jours, les questions relatives au soutien de la MONUSCO au processus électoral, au rôle des partis politiques, aux candidatures aux élections nationales et provinciales, aux droits de l'homme, à la sécurité dans le territoire de Djugu, à la gestion des rumeurs et à la promotion de la participation des femmes aux élections ont été débattues. Des modules aussi riches que variés ont été présentés, durant cet atelier, par les différentes sections de la MONUSCO et ses partenaires telles que la CENI et la Synergie des missions d'observation citoyenne des élections (SYMOCEL).

Les participants remercient la MONUSCO pour l'organisation d'un tel atelier et affirment qu'il a permis de réfléchir sur la promotion des meilleures pratiques pour des élections pacifiques, la tolérance et la culture démocratique. « Cet atelier nous a permis d'identifier les points-chauds de la province de l'Ituri et de comprendre notre rôle, en tant que partis et acteurs politiques, dans la prévention et l'atténuation des tensions électorales. Maintenant, nous savons comment promouvoir une meilleure compréhension des principes et valeurs fondamentaux des droits de l'homme, y compris nos droits civiques et politiques », indique un participant.