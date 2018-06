Mali: Quinzaine de l'environnement - La 19e édition a vécu

« Cette édition était celle des grands défis de l'organisation matérielle et de la mobilisation sociale », a t-elle- souligné. Des diplômes d'honneur ont été remis au ministre des Mines et du Pétrole, Pr Tiémoko Sangaré, au gouverneur et au maire de la région de Koulikoro.

Elle a salué l'engagement et l'implication des autorités régionales de la 2e région administrative, ses notabilités, ses chefs religieux et l'ensemble de la population, qui ont permis, dit-elle, de relever le défi organisationnel.

Selon le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Keïta Aïda M'bo, le programme d'activités a été exécuté avec une grande implication de tous et à la satisfaction des partenaires.

La Quinzaine a permis de mettre le doigt sur les réalités actuelles de la dégradation de l'environnement au Mali et d'identifier des opportunités et de solutions alternatives pour sa préservation.

