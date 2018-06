Afrique: Russie 2018 - C'est déjà terminé pour le Maroc

Face au Portugal, le Maroc a enregistré la défaite la plus frustrante car, il n'y avait rien à lui reprocher dans le contenu. Les Lions de l'Atlas ont dominé de la tête aux épaules la rencontre mais quand le Portugal va moins bien, il s'en remet à sa star vedette : Cristiano Ronaldo. Le joueur du Real de Madrid a fait gagner sa sélection en reprenant de la tête le corner joué à deux entre Bernardo et Moutinho. Il aurait pu faire marquer Guedes avant la pause mais l'attaquant portugais a manqué de précision devant le portier marocain. Ce sont les deux occasions les plus franches du Portugal, le Maroc ayant dominé la rencontre sans malheureusement concrétiser les multiples tentatives qu'il a eues, surtout en seconde mi-temps.

