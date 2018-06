Maroc: Benatia « Il y a une faute incroyable de Pepe sur Boutaib »

Le Maroc est éliminé de la Coupe du Monde 2018 après sa deuxième défaite de rang face au Portugal ce mercredi lors de la deuxième journée de poules.

A la fin de la rencontre, Hervé Renard est revenu sur certaines séquences chaudes qui pourraient changer la physionomie du match. Il a parlé de la charge de Pepe sur Boutaib dans la surface de réparation et le technicien français réclamait un penalty. Il avait demandé à l'arbitre, au cours de la rencontre d'aller visionner la vidéo. Mais l'arbitre n'a pas obtempéré.

Le capitaine des Lions de l'Atlas Mehdi Benatia avait aussi réagi suite à cette action lors du match. Et la fin, il est revenu sur cet aspect au micro de nos confrères du site lionsdelatlas.net

« J'ai revu l'image et je vous invite à le faire. Je vous assure qu'il y a une faute incroyable de Pepe sur Boutaib. On le place là car il est le plus grand de l'équipe, comme le fait le Portugal avec Cristiano au premier poteau. Et si ce joueur vient prendre une charge incroyable et finit par terre... Ronaldo n'a eu ensuite qu'à mettre la tête. Ça me semble incroyable de ne pas siffler faute. Après je peux penser que l'arbitre n'a pas vu. Mais on nous a fait des réunions avant la Coupe du monde pour parler de la VAR, que chaque but va être analysé et je me demande comment tu fais pour ne pas le voir. Moi, je l'ai vu tout de suite. C'est donc malheureux car les joueurs, les supporters méritaient mieux que ça. C'est ce que j'ai dit à l'arbitre avec tout le respect que je lui dois : je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a des grands joueurs mais je demande un peu de respect pour notre pays. On est là aussi pour jouer un match de foot et quand je vois le premier but, je me dis qu'on ne nous a pas respectés » a t-il dit.

Le Maroc jouera son troisième match pour l'honneur contre l'Espagne.