Afrique: CM 2018 - Le Maroc et l'Egypte éliminés

Dominant la rencontre de la tête et des épaules, le Maroc n'a pu rien faire devant le Portugal… Plus »

Pour les deux autres représentants africains, la Tunisie et le Nigeria qui ont été battus lors de leur première sortie respectivement par l'Angleterre (1-2) et la Croatie (0-2), toute défaite est interdite sous peine de devoir écourter leur séjour en Russie.

La victoire de la Céleste contre l'Arabie Saoudite 1-0, ce mercredi, a réduit leur infime chance de qualification au second tour. A une journée de la fin dans cette poule A, c'est la Russie et l'Uruguay qui ont engrangé chacun deux victoires, qui seront présents en huitièmes de finale.

Quant à l'Egypte, elle espérait plus avec ce retour à la coupe du monde après une éclipse de 28 ans. Avec leur star mondiale, Mohamed Salah, les Pharaons croyaient dur comme fer à une coupe du monde meilleure que celle de 1990. Mais la blessure de leur star en finale de la Ligue des champions avec son club de Liverpool contre le Real Madrid, le 26 mai dernier, a précipité les deux défaites (0-1) contre l'Uruguay et contre la Russie (1-3).

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.