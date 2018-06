Congo-Brazzaville: Immigration - Les anciens réfugiés appelés à se mettre en règle

Au cours d'une cérémonie le 20 juin, commémorant la Journée internationale des réfugiés, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a invité les Rwandais réfugiés au Congo à se conformer à la législation en vigueur.

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a martelé: « Aux anciens réfugiés rwandais, le gouvernement rappelle que la clause de cessation de leur statut est devenue effective depuis le 31 décembre 2017. À cet effet, ceux qui n'ont pas été exemptés doivent se conformer à la législation en vigueur relative au séjour et à la sortie des étrangers en République du Congo, ou se faire rapatrier dans leur pays d'origine. Cette décision est définitive » .

Par ailleurs, Raymond Zéphirin Mboulou a rendu un hommage digne aux six cent quarante-huit réfugiés centrafricains qui ont « courageusement » choisi de retourner volontairement dans leur pays d'origine, notamment dans les zones où les conditions de sécurité sont déjà réunies. La quête de la restauration de la paix et de la sécurité en République centrafricaine devrait constituer, a-t-il ajouté, « un engagement permanent de la communauté internationale ». À tous ceux qui répondent aux critères universellement reconnus en matière de protection de réfugiés, le ministre de l'intérieur a assuré que le gouvernement congolais reste attaché à sa tradition d'hospitalité envers eux.

Raymond Zéphirin Mboulou a, en outre, remercié la représentation du Haut-Commissariat des Nations unies au Congo (HCR) pour « l'exemplarité de leur collaboration » et a adressé ses remerciements à tous les donateurs pour leur appui multiforme aux efforts du gouvernement et du HCR. Enfin, il les a encouragés à maintenir ce lien humanitaire pour « le réconfort des personnes réfugiées à travers le monde, en général, et le Congo, en particulier ».

Après avoir remercié le président de la République et la population congolaise pour leur hospitalité, le représentant des réfugiés, Achille Honoré Kobossina, a appelé à l'aide au regard de nombreuses difficultés rencontrées dans la prise en charge en matière de soins de santé, la suppression des bourses d'études, etc.

Toutes ces situations, a-t-il regretté, ont entraîné des conséquences « déplorables » au sein des communautés des réfugiés, à savoir la prostitution chez les filles et le banditisme chez les garçons. Toutefois, il a exhorté tous les réfugiés à conjuguer les efforts pour créer les conditions de vie harmonieuses avec la population hôte, en mettant en place des stratégies d'information, d'éducation et de communication pour le changement de comportement.

Pour sa part, le représentant du HCR au Congo, Cyr Modeste Kouamé, a exprimé la disponibilité de cette institution à porter assistance aux réfugiés dont le nombre ne cesse d'atteindre des chiffres impressionnants ces cinq dernières années.

En dépit des résultats « satisfaisants » dans la collaboration du HCR avec le Congo, il n'a pas manqué de rappeler des chantiers importants à finaliser, parmi lesquels l'application effective de la clause de cessation du statut de réfugié à l'endroit des Rwandais, qui est entrée en vigueur le 31 décembre 2017, et le protocole d'accord signé en novembre 2017.

En cette journée mondiale des réfugiés célébrée sur le thème « Ensemble avec les réfugiés », le secrétaire général des Nations unies a appelé le monde entier à faire preuve « d'unité et de solidarité ». Il s'est dit profondément préoccupé de voir que « de plus en plus souvent, les réfugiés ne bénéficient pas de la protection dont ils ont besoin, et à laquelle ils ont droit ».

António Guterres a indiqué, dans son discours lu par la coordonnatrice du système des Nations unies par intérim: « Nous devons établir le régime international de protection des réfugiés. Cette année, un pacte mondial sur les réfugiés sera présenté à l'Assemblée générale des Nations unies. Ce sera l'occasion d'avancer sur cette question et de reconnaître tout ce que les réfugiés apportent aux sociétés qui les accueillent. Tant qu'il y aura des guerres et des persécutions, il y aura des réfugiés ».

La cérémonie a été également marquée par la remise des prix aux jeunes lauréats des concours de dessin et de poésie ainsi que par une exposition-vente des tableaux de peinture faits par des enfants réfugiés. On pouvait aussi admirer quelques objets de couture et la pâtisserie.