Congo-Kinshasa: Message d'ici le 20 juillet 2018 / Kabila - Suspense ou stratégie ?

C'est aujourd'hui qu'en principe, les Députés et Sénateurs réunis en Congrès, pourvoiront à la succession à la Cour Constitutionnelle de Vunduawe Te Pemako, devenu Président du Conseil d'Etat. Minaku et Kengo ont convoqué, depuis hier, ce Congrès aux allures d'un avant-goût avant celui que tout le monde attendait pour entendre le Président Kabila.

Entre la prise en compte de ces revendications et la continuité du processus, la RD. Congo va, certainement, tanguer. Mais, l'on devra tout faire, pour sauvegarder son unité et son territoire, conseille-t-on.

A contrario, il fait une fine bouche, fait fi de tout cela, et poursuit, inexorablement, son bonhomme de chemin. D'où, la CENI, très accusée d'être de mèche, fonce et elle irait, semble-t-il, jusqu'au bout, tout en maintenant la machine à voter et le fichier électoral dans son arsenal technique en l'état.

Toute l'artillerie mise en branle pour exiger la mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre, en ce qu'il postule pour la décrispation totale de l'espace politique et médiatique, le consensus et, surtout, la ribambelle de mesures de confiance, ne résonne pas de la même manière dans les tympans du Président de la République.

Tantôt, il réunit le gouvernement en retraite à Kingakati. Puis, finalement, il visite les ouvrages à Kinshasa, après l'inauguration de quelques chrysanthèmes à Lubumbashi. Dans l'entretemps, il nomme au Conseil d'Etat, à la Cour de Cassation et promet de chambouler partout. Dans l'espace de quelques mois, il est à l'offensive sur tous les fronts. She Okitundu est, dorénavant, entre les deux avions.

Les affaires, par exemple, de la machine à voter, du fichier électoral dont les recommandations de l'OIF trainent encore, du moins jusqu'ici, sur la table de la CENI, l'épineuse question de la décrispation politique ou, alors, celle de son éventuel troisième mandat, soulèvent des montagnes. Le fait, pour lui, de s'annoncer servait, tout de même, d'amortisseur de tous les chocs aussi bien internes qu'externes auxquels la RD. Congo est, depuis un certain qu'on parle "d'elle sans elle" à Paris, Luanda, Addis-Abeba, New York, Bruxelles, Londres ou Berlin, confrontée.

Au fond, que veut-il annoncer au moment où le processus électoral passe à une vitesse de croisière, avec la convocation, dès ce samedi 23 juin 2018, du corps électoral et l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour tous ceux, démocratiquement, veulent rivaliser d'ardeur en vue de briguer un mandat électif à la Députation Provinciale ?

